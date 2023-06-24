بعد تمرده على بوتين.. من هو يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر؟

فرض سيطرته على مدينة روستوف، وأعلن تمرده على وزارة الدفاع الروسية، والرئيس الروسي، ومن خلال الانفوجراف التالي استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" معلومات عن يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، على النحو التالي:

ينحدر من مدينة سانت بطرسبرج ثاني أكبر مدن روسيا. أمضى 9 سنوات خلف القضبان بعد إدانته بتهمة السرقة. أطلق سراحه في التسعينيات وعمل بائعا. اشتهر بامتلاكه مطاعم فخمة وشركات تموين. توسعت أعماله في مجال المأكولات. أبرم عقودا مع جهات حكومية. وصلت قيمة العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار. أسس وكالة لأبحاث الإنترنت. اتهمت الوكالة بالتدخل بالانتخابات الأمريكية 2016. أسس شركة "فاجنر" عام 2014.