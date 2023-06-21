الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

صرف المعاشات
صرف المعاشات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء شراء الأضحية يحرص المواطنين المستفيدين من المعاشات معرفة موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى عبر جوجل، حيث تبدأ الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية صرف معاشات يوليو، وذلك اعتبارا من يوم 25 يونيو الحالي، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة في كافة البنوك والبريد المصري المنتشرة بمستوى محافظات الجمهورية أو الصرف عبر المحافظ الإلكترونية، ويكون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتقديم الصرف للمعاشات قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى، وخطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023، وموعد إجازة عيد الأضحي المبارك.

وكان اللواء جمال عوض، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد وجه  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوجيهات الخاصة بتبكير ميعاد صرف معاشات شهر يويو القادم، لكي يتم صرفها قبل موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إطار الاهتمام غير المسبوق من خلال القيادة السياسية بملف التأمينات وملف المعاشات والحرص الدائم على القيام بالتيسير على أصحاب المعاشات وجميع المستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

  1. الدخول من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الضغط على هذا الرابط من هنا,
  2. قم بالضغط على قائمة استعلام عن جميع البيانات الأساسية لملف المعاش.
  3. قم يإدخال الرقم القومي، وأيضا لكن لا يتاح استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كشخص مستخدم.

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

استعلم عن معاش يوليو2023.. هل تم تبكير صرف المعاشات قبل عيد الأضحى؟

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن سوف تكون إجازة عيد الأضحى المبارك، وإجازة ثورة 30 يونيو، وذلك خلال الفترة من يوم 27 يونيو 2023 الجارى إلى يوم 3 يوليو المقبل، وستكون إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وجميع وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وأيضا شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة من خلال السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

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