تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى 2023، حيث يترقب الكثير من أصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، إلى 11 مليون مستحق، وسط آمال أصحاب المعاشات وذويهم صرف مستحقاتهم المالية مبكرًا قبل العيد.

ولم يصدر أي قرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو القادم، بمناسبة حلول عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يوافق الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

ووفقا لما أعلنته الهيئة، فإنه من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2023، لأصحاب المعاشات وذويهم يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، حيث اعتاد أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم مطلع كل شهر.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

الشريحة الأولى: صرف معاش شهر يوليو أقل من 1495 جنيهًا، يتم صرفها يومي السبت والأحد 1 و2 يوليو 2023.

الشريحة الثانية: صرف معاش شهر يوليو بدءًا من 1495 جنيهًا وأقل من 2645 جنيهًا، يتم صرفها يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 يوليو 2023.

الشريحة الثالثة: صرف معاش شهر يوليو أكثر من 2645 جنيهًا، يتم صرفها يومي الأربعاء والخميس 5 و6 يوليو 2023.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023