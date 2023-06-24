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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ غدا.. موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

المعاشات
المعاشات

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023، ويهتم أصحاب المعاشات والمواطنين مع نهاية كل شهر بالبحث عن جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023.

بعد تبكيرها.. موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

قبل العيد.. تعرف على موعد صرف معاش شهر يوليو لعام 2023

موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023 

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالتيسير علي المواطنين وأصحاب المعاشات بتوجيه بضرورة صرف معاشات يوليو قبل العيد لدعم الأسر وشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.

ويشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية بالإضافة إلى حرصه الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم ، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 11 مليون مواطن يتم تخصيص 155 مليار جنيه شهريًا لاصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو ، لتصبح قبل عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

قررت الهيئة بدء صرف المعاشات غدا الأحد الموافق 25 يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

تصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأقل من 1300 جنيه يومي 25 يونيو 2023.

تصرف معاشات شهر يوليو 2023 التي تبدأ من 1300 جنيه وأقل من 2300 يومي 26 يونيو 2023.

تصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأكثر من 2300 جنيه يومي الأربعاء والخميس 27 يونيو 2023.

 مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023

اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها معاشات يوليو  بجميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيه.

صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيه.

صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيه.

صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيه.

صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر يوليو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.

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