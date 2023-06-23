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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد تبكيرها.. موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

معاشات
معاشات

تزايدت عمليات البحث علي الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023 ويهتم أصحاب المعاشات والمواطنين مع نهاية كل شهر بالبحث عن جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023.

موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف المعاشات قبل عيد الاضحى 2023.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات بتوجيه بضرورة صرف معاشات يوليو قبل العيد لدعم الأسر وشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو، لتصبح قبل عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت الهيئة بدء صرف المعاشات الأحد الموافق 25 يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

ويشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية بالاضافة إلى حرصه الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 11 مليون مواطن يتم تخصيص 29 مليار جنيه شهريًا لاصحاب المعاشات.

قبل العيد.. تعرف على موعد صرف معاش شهر يوليو لعام 2023

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأقل من 1300 جنيه يومي 25 يونيو 2023.
- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 التي تبدأ من 1300 جنيه وأقل من 2300 يومي 26 يونيو 2023.

- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأكثر من 2300 جنيه يومي الأربعاء والخميس 27 يونيو 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023


اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يوليو بعد يوم السبت الاول من يوليو ولمدة 10 ايام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية.

جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيهًا.
صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيهًا.
صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيهًا.
صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيهًا.
صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر يوليو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
• مكاتب الهيئة القومية للبريد.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
• منافذ فوري.

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