قبل العيد.. تعرف على موعد صرف معاش شهر يوليو لعام 2023

يبحث الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن جدول صرف معاش شهر يوليو لعام 2023، الذي ينتظره الكثير من الناس قبل قدوم عيد الاضحي المبارك لعام 2023، والبالغ عدد المستحقين عنهم والبالغ عددهم 11 مليون مواطن، ويصرفون نحو 29 مليار جنيه شهريًا.

ويرصد "الدستور" جدول صرف معاش شهر يوليو لعام 2023، في سياق السطور التالية.

موعد صرف معاش شهر يوليو لعام 2023

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف معاشات يوليو لعام2023، حيث أكد أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو لعام 2023 الأسبوع المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو لعام 2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك "atm"، كما أنه يمكن أيضًا صرف المعاش من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية.

جدول صرف المعاشات للمواطنين

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش شهرى بقيمة 1300 جنيه إلى 1495 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة.

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش شهرى بقيمة 2300 جنيه إلى 2645 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة.

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش شهرى بقيمة 3500 جنيه إلى 4025 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش بقيمة 4300 جنيه إلى 4945 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة.

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش بقيمة 5300 جنيه إلى 6095 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة.

- تصل معاشات شهر يوليو 2023، لكل مواطن يحصل على معاش بقيمة 6500 جنيه إلى 7475 جنيها، بعد زيادة المعاشات السابقة.