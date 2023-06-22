الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

معاش نقابة المعلمين
معاش نقابة المعلمين

ننشر لكم موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023، حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات بقطاع التعليم، عبر محركات البحث «جوجل»، عن ميعاد صرف المعاشات، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023-1444.

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

من المقرر صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة بالزيادة التي بدأت في طرحها مع أبريل الماضي، بنسبة 15% زيادة بعد قرارات اقتصادية للحماية الاجتماعية.

ويوافق معاشات شهر يوليو حلول عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يحل علينا في يوم الثلاثاء وقفة العيد، يم الأربعاء أول أيام العيد.

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023
 

وقررت نقابة المعلمين صرف معاشات شهر يوليو 2023، يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، بدلاً من يوم الأحد 1 يوليو 2023، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش 2023

وحددت وزارة المالية موعد صرف المعاشات لنقابة المعلمين، الحكومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن زيادة المعاش بخصوص زيادة المعاش على النحو  كالآتي:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي موقع هيئة القومية للتأمينات  الاجتماعية.
الخطوة الثانية: الضغط على تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي.
الخطوة الثالثة: من الواجهة الرئيسية للموقع، انقر فوق علامة التبويب المتقاعدون.
الخطوة الرابعة: ثم انقر فوق خطوة خدمات التأمين.
الخطوة الخامسة: الضغط على أيقونة "تحقق من تطور زيادة المعاش التقاعدي".

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023

شروط الحصول على معاش نقابة المعلمين 2023

وفي هذا الصدد، نعرض لكم الشروط الواجب توافرها للعضو الحق فى معاش تقاعد من هذا الصندوق تحدده اللائحة الداخلية، علي النحو التالي:

الشرط الأول: إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص.
الشرط الثاني: إذا كان مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة
الشرط الثالث: إذا انطبقت عليه القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
• منافذ فورى وكارت ميزة.
• منافذ البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية.
• البنوك المختلفة.

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