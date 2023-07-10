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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

18 غواصًا متطوعًا يشاركون فى البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية

البحث عن غريق كليوباترا
البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية

محاولات مستمرة من فرق الإنقاذ للعثور على جثمان الشاب محمد عماد دخيل، الذي غرق في مياه بحر كليوباترا شرق الإسكندرية، مساء أمس، وتضافر جهود رجال الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين لانتشال جثمانه.


وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، إن عدد الغواصين المتطوعين المشاركين في عملية البحث، أمس واليوم، بلغ 18غواصًا، مشيرًا إلى أنه فور ورود البلاغ، مساء أمس، ناشد غواصي الخير بالتوجه إلى مكان الغرق للبحث عن الجثمان، وبالفعل تم وصول 10غواصين متطوعين لمساندة الإنقاذ النهري في عملية البحث.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه استكمالاً لعملية البحث اليوم، تواجدت فرقة من غواصي الخير عددهم 8 غواصين حتى الآن لاستمرار البحث، كما سيتم الدعم بفرقة أخرى، مشيرًا إلى أن حالة البحر صعبة والأمواج مرتفعة ولكننا مستمرون في عملية البحث عن جثمان الغريق.

وكان قد انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، فور الإبلاغ عن حالة غرق بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، وبالفحص تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.

جزء من عمليات البحث

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محاولات مستمرة فرق الإنقاذ جثمان الشاب بحر كليوباترا غواصين الخير المتطوعين

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18 غواصًا متطوعًا يشاركون فى البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية

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