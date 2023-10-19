الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالاسم.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يستفيد مئات الآلاف في مصر من بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي أحد أهم الميزات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في العقد الأخير لتأمين حقوق ذوي الإعاقة مصر، ومن المستهدف أن تصل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 إلى حوالي مليون مستفيد ضمن  حملة "هنوصلك" التي تهدف إلى خدمة مليون مواطن من ذوي الإعاقة ودشنتها وزارة التضامن بالتعاون مع باقي جهات الدولة.

بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر 2023

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الحياة الكريمة لأصحاب الهمم وتوفير مستوى حياة أفضل لهم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، ومن ضمن الخدمات توفير سيارات معفاة الجمارك لذوي الهمم، فضلًا عن منحهم امتيازات في ركوب المواصلات العامة مثل القطارات والمترو والنقل العام.

أتاحت وزارة التضامن لذوي الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 باسم صاحب الهمم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.  

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك فئات مستحقة للاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وجاءت كالأتي:

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وأبرز الخدمات ومميزات استخراجه

رابط فعال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الآن تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

- فاقدي السمع التام" الصمم".

- الشلل الدماغي والشلل الرباعي الكامل.

- ضمور العضلات.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

-الشلل النصفي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالاسم

ولتيسير ذلك على المستفيدين أتاحت الاستعلام الالكتروني، ويجب على راغب الاستعلام اتباع بعض الخطوات لتسجيل الدخول إلى بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والتي جاءت كالتالي: 

  1. الدخول إلى الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي ويمكنك الوصول إلى الرابط من هنا.
  2. الضغط على خانة الاستعلام عن الطلبات.
  3. كتابة الرقم القومي والاسم بدقة.
  4. الضغط على «بحث».
  5. على الفور ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالاسم.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

يمنح حامل كارت الخدمات المتكاملة بعد الميزات ويحصل عليها بموجبه ومن بعضها ما يلي:

  • كشف مجاني في المستشفيات والمجمعات الطبية الحكومية.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية لا سيما على السيارات المجهزة لذوي الهمم.
  • خاصية التعيين في الهيئات الرسمية والمؤسسات الخاصة بموجب قانون النسبة 5%.
  • الاستفادة وسائل النقل والمواصلات العامة بالمجان  في مختلف محافظات الجمهورية.
  • إمكانية الجميع بين معاشين لنفس الفرد.
  • دمج مع مدارس وجامعات الجمهورية.
  • الحصول على سكن مدعوم من الدولة وفي أماكن تناسب صاحب الهمة.
  • الإعفاء نهائيًا من دفع أي ضرائب.
  • خصومات كبيرة على الاشتراك فى الأندية الاجتماعية والرياضية.
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رابط فعال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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