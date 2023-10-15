رابط فعال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

رابط فعال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. زادت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لدفعات عام 2023، للحصول على كارت الخدمات الذى يتيح العديد من الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، منها تخفيض أسعار تذاكر الركوب في المترو والقطارات، والحصول على سيارة خالصة الجمارك معفاة من الضرائب، وفى إنتظار إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إعلان أسماء المستحقين.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، وذلك بعد ارتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن جميع خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للدفاات الجديدة العام 2023، وتوفير خدمات متعددة لذوى الإحتياجات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم عديد من الخدمات المميزة للمتقدمين للحصول على كارت الخدمات، منها نسبة تعيين 5% في مختلف الوظائف، والاعفاء الضريبى ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا، وأيضًا التمتع بالخدمات الصحية والعلاجية والدمج في مختلف المدارس والجامعات، وخصومات مميزة في اشتراكات الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأنحاء الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كذلك، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها رابط مباشر للتقديم على كارت الخدمات، وأيضًا إيضاح خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك تيسيرا على المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

فى النهاية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، جميع خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتى:

1- الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي هنآ

2- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة

3- إضغط على كلمة بحث في الموقع.

4- ظهور نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على الششة.

5- الضغط على أيقونة حجز موعد الكشف الطبي فى حالة قبول الطلب.

6- توجه المستعلم إلى مكتب التأهيل الاجتماعى الذى تم اختياره.