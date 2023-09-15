الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط فعال للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.. حيث ارتفعت معدلات البحث والاستعلام من ملايين المواطنين ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات، وذلك ضمن الخدمات العديدة التى تقدمها الحكومة لرعاية الأسر والفئات غير القادرة، وفى إطار خطة وزارة التضامن الإجتماعى لإصدار كروت الخدمات لجميع المستحقين.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وزادت معدلا البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى تويتر وفيس بوك وثريد، عن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، بعد إعلان وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة نيفين القباج ، منح المستفيدين العديد من الخدمات المختلفة من خللهه.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كما أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، تقديم العديد من المكزايا والخدمات لحائزى كارت الخدمات المتكاملة، وذلط طبقا للقوانين المكنظمة ومنها القانون 10 لعام 2018، مع تقديم خدمات عديدة منها الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم، والكشف الطبى  مجانا، ودخول المتاحف والمناطق الأثرية ، وأيضا الدمج فى الالتعليم بالجامعات والمدارس ، والحصول على نسبة تعيين 5% بكافة المصالح والوزارات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

 

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لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

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استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزات كارت الإعاقة 2023

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات، وذلك من خلال الآتى: 

  1. الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى.
  2. كتابة البيانات المطلوبىة.
  3. الضغط على كلمة بحث .
  4. ظهور نتيجة الإستعلام عن الكارت.
  5. عند قبول الطلب يتم الضغط على أيقونة الحجز .
  6. التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كذلك، أتاحت وزارة الصحة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتى:

1_ الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا .

2_ كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما بدكة للحصول على كارت الخدمات.

3_ الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

4_ ظهور نتيجة الكشف الطبى للمستفيد حال إعلانها .

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لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم الإلكتروني

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