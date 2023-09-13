لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

تصدر الرابط الذي أطلقته وزارة وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، قائمة بحث المواطنين على محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف إلى منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.

كارت الخدمات المتكاملة

ولذلك ترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة مشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط خاص يمكن للمواطنين الدخول عليها للاستعلام من خلال الرقم القومي، كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا : لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيا : كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا : الضغط على كلمة " بحث"

رابعا : فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

خامسا : وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

سادسا : وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

اهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023