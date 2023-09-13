الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

كارت الخدمات
كارت الخدمات

تصدر الرابط الذي أطلقته وزارة  وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، قائمة بحث المواطنين على محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف إلى منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.

كارت الخدمات المتكاملة

ولذلك ترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة مشاركة  نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط  خاص  يمكن للمواطنين الدخول عليها للاستعلام من خلال الرقم القومي، كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • اولا : لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • ثانيا : كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
  • ثالثا : الضغط على كلمة " بحث"
  • رابعا : فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات
  • خامسا : وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة
  • سادسا : وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

اهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

  • التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية
  • الكشف المجاني في المستشفيات
  • الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
  • مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
  • الجمع بين معاشين
  • الدمج في المدارس والجامعات
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
  • الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
  • التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
  • الإعفاء من الضرائب، والحصول على مسكن حكومي مناسب
هنوصلك وزارة وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة

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