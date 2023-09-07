رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

تصدر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة بالمرحلة الثالثة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انطلاق حملة هنوصلك للكشف الطبي وتلقي طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقرى والنجوع بجميع المحافظات.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتمتع حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة بالكثير من الامتيازات والخدمات، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مثل حق التعيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن بنسبة 5% من عدد العاملين، والحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

كما يتمتع أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة بالكشف المجاني في المستشفيات الحكومية، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجاناً، والدمج في المعاهد والجامعات، الجمع بين معاشين، والحصول على الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، والإعفاء من الضرائب.

أبرز المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات والأمراض التالية:-

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

الشلل الدماغي.

فقد السمع التام.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

اضطراب طيف التوحد.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

الإعاقات المتعددة.

كف البصر.

الشلل الرباعي.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

شلل الأطفال الشديد.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-