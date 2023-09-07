الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

الرقم القومي
الرقم القومي

تصدر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة بالمرحلة الثالثة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انطلاق حملة هنوصلك للكشف الطبي وتلقي طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقرى والنجوع بجميع المحافظات.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتمتع حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة بالكثير من الامتيازات والخدمات، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مثل حق التعيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن بنسبة 5% من عدد العاملين، والحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

كما يتمتع أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة بالكشف المجاني في المستشفيات الحكومية، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجاناً، والدمج في المعاهد والجامعات، الجمع بين معاشين، والحصول على الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، والإعفاء من الضرائب.

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبى

أبرز المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة 

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات والأمراض التالية:- 

  • البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).
  • الشلل الدماغي.
  • فقد السمع التام.
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
  • ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).
  • اضطراب طيف التوحد.
  • الإعاقات الذهنية الشديدة.
  • الإعاقات المتعددة.
  • كف البصر.
  • الشلل الرباعي.
  • الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
  • شلل الأطفال الشديد.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن  بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على كلمة "بحث"
  • وفى حالة قبول الطلب يجب حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.
  • وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم في الموعد المحدد لتقديم الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي  للمتقدم.
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