لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

ننشر الآن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 2024، بعدما كشفت “وزارة التضامن الاجتماعي” الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة في جميع محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 2024

-"خطوة 1": ادخل على وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا

-"خطوة 2": انقر على استعلام عن الطلبات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

-"خطوة 3": اكتب الرقم القومي الخاص بك

-"خطوة 4": انقر على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتيجة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

- "ميزة 1": الحصول على سيارة بدون جمارك.

-"ميزة 2": الجمع بين معاشين.

-"ميزة 3": قانون 5% يتيح لك التعيين فى المؤسسات الحكومية.

-"ميزة 4": الحصول على تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة

-"ميزة 5": إمكانية الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة

-"ميزة 6": الحصول على سكن حكومي مناسب

-"ميزة 7": الدمج في المدارس وايضا الجامعات

-"ميزة 8": ميزة الإعفاء الجمركي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-يجب على المواطن المستحق تقديم صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

- أما بالنسبة للأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل

-يجب على المواطن المستحق تقديم عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للمتقدم.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وعلى صعيد متصل وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات وهم كالآتي:

- تستحق للمميزات الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

-يستحق للمميزات الإعاقات الذهنية الشديدة

-يستحق للمميزات الشلل الدماغي.

-يستحق للمميزات فئات فقد السمع التام

-يستحق للمميزات شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة

-يستحق للمميزات الشلل الرباعي.

-يستحق للمميزات الشلل النصفي الطولي أو السفلي

-يستحق للمميزات ذوي القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ"

-يستحق للمميزات البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر.

-يستحق للمميزات اضطراب طيف التوحد.

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