الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة الصحة.. استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين لإثبات الإعاقة

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

الكشف الطبي للمعاقين من أهم الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، للتأكد من تطابق نوع الإعاقة مع الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لاستخراج هذه البطاقة ، لذا يهتم ذوي الهمم بالاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام . 

 

استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين 

يستطيع ذوي الهمم إجراء استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين من خلال زيارة بوابة وزارة الصحة التي وفرت أيقونة خاصة بخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة ، ويمكنهم زيارة البوابة أو الضغط على الرابط التالي للاستعلام عن موعد الكشف الطبي من هنا ، ثم كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن موعد الكشف الطبي والضغط على استعلام فتظهر النتيجة . 

وطالبت وزارة الصحة ذوي الهمم الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي، مع تجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها اللجنة واعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

وبعد الانتهاء من الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، ليتم عرض طالب الخدمة على اللجنة التى تقوم بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، وفي الخطوة الأخيرة يتم تحويل الطلب للتضامن وإرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ثم الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات

الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الإصابات التي تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الإصابات التي تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد،  الشلل الدماغي، ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر)، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد، القزامة.

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بعد إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي له.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة؟

الكشف الطبى الكشف الطبي للمعاقين بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي

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