استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم الإلكتروني

كارت الخدمات المتكاملة من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الحكومة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم، حيث يوفر الكارت العديد من الخدمات التي تُسهل عليهم حياتهم وجاءت خطوة تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى اهتمام كبير بهم.

وطبقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط الواجب توافرها في ذوي الهمم، كما خصصت رابط إلكتروني لإجراء استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من المنزل وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فقم بالضغط على الرابط التالي:https://www.moss.gov.eg

اختر "خدمات ذوي القدرات الخاصة".

اختر "الخدمات المتكاملة".

اختر "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول طلبك، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ الإصدار.

ويمكنك إجراء استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة عبر الهاتف، وبعد تحميله سجل الدخول باستخدام رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك، اختر "الخدمات المتكاملة"، اختر "الاستعلام عن الطلبات"، أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم، اضغط على "بحث"، ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول طلبك، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ الإصدار.

خطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

قم بتسجيل طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، وبعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، واحتفظ بالرقم الخاص، وقم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.