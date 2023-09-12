الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم الإلكتروني

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الحكومة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم، حيث يوفر الكارت العديد من الخدمات التي تُسهل عليهم حياتهم وجاءت خطوة تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى اهتمام كبير بهم. 

وطبقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط الواجب توافرها في ذوي الهمم، كما خصصت رابط إلكتروني لإجراء استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من المنزل وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

رابط استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فقم بالضغط على الرابط التالي:https://www.moss.gov.eg

اختر "خدمات ذوي القدرات الخاصة".

اختر "الخدمات المتكاملة".

اختر "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول طلبك، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ الإصدار.

ويمكنك إجراء استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة عبر الهاتف، وبعد تحميله سجل الدخول باستخدام رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك، اختر "الخدمات المتكاملة"، اختر "الاستعلام عن الطلبات"، أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم، اضغط على "بحث"، ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول طلبك، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ الإصدار.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

خطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

قم بتسجيل طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، وبعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، واحتفظ  بالرقم الخاص، وقم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كارت الخدمات المتكاملة حياة كريمه وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

سامح شكرى: مصر تتضامن مع المغرب فى مواجهة آثار الزلزال المدمر

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بمصر القديمة

كيف تبقى شابا بعد تجاوز الـ60 عاما؟

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"دانيال" تفسد "المصيف" فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية