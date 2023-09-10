الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الرقم القومي
الرقم القومي

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023  للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الكارت للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يمكنكم من خلال هذا التقرير  الوصول إلى  رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وكذلك تفاصيل التقديم للحصول على الكارت. 

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام بكل سهولة عن طريقها رابطها المباشرة الموجود هنا   https://rdis.moss.gov.eg/

ثم يتم كتابة الرقم القومي  والضغط على كلمة بحث .

 

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

 

يمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة من  خلال حجز كشف طبي في البداية لإجراء الفحص الشامل الخاص باستخراج البطاقة ثم بعد ذلك متابعة حالة الطلب المقدم

تقديم طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة  من هنا https://rdis.moss.gov.eg

مع العلم أن يجب تسجيل الطلب والتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه كذلك التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ثم بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بك  والذي تقوم بحفظه كي تستعلم عن طلبك بعد ذلك، مع العلم  أن التسجيل لا يعني قبول طلبك ولكنها الخطوة الأولى لدراسة حالتك، ثم يجب الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الرابط السابق في الأعلى.

وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، وبناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

 

الفئات التي يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

 

الشلل الدماغي

 الشلل النصفي الطولي أو السفلي

 شلل الأطفال الشديد

 الإعاقات المتعددة

 البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

 كف البصر

 فقد السمع التام 

 الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

الإعاقات الذهنية الشديدة

ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

اضطراب طيف التوحد

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

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رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

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