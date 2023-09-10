ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الكارت للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يمكنكم من خلال هذا التقرير الوصول إلى رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وكذلك تفاصيل التقديم للحصول على الكارت.

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام بكل سهولة عن طريقها رابطها المباشرة الموجود هنا https://rdis.moss.gov.eg/

ثم يتم كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث .

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال حجز كشف طبي في البداية لإجراء الفحص الشامل الخاص باستخراج البطاقة ثم بعد ذلك متابعة حالة الطلب المقدم

تقديم طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة من هنا https://rdis.moss.gov.eg

مع العلم أن يجب تسجيل الطلب والتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه كذلك التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ثم بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بك والذي تقوم بحفظه كي تستعلم عن طلبك بعد ذلك، مع العلم أن التسجيل لا يعني قبول طلبك ولكنها الخطوة الأولى لدراسة حالتك، ثم يجب الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الرابط السابق في الأعلى.

وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، وبناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفئات التي يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

الشلل الدماغي

الشلل النصفي الطولي أو السفلي

شلل الأطفال الشديد

الإعاقات المتعددة

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

كف البصر

فقد السمع التام

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

الإعاقات الذهنية الشديدة

ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

اضطراب طيف التوحد