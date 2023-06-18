الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي اهتمام قطاع كبير من الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة أخر تطورات تقديمهم للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من مزاياه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
 

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات استخراجه للفئات المهمة وتوضيح هذه الفئات.
 
يكون الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة


الضغط على أيقونة بحث

فئات يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023
 

أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
 

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبى بطاقة الخدمات المتكاملة

خدمات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 

توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب المميزات السابق ذكرها.
 
نسب خصم في  قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة يجب إجراء كشف طبي في البداية لتحديد درجة الإعاقة ويكون من خلال حجز كشف طبي بموقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة وهو الموجود هنا 
 

http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx
 

ملأ البيانات المطلوبة 

الرقم القومي 
الاسم رباعي 

تاريخ الميلاد 
        
النوع

الحالة الإجتماعية 

محافظة السكن 

   مدينة السكن   

العنوان 

الوظيفة 

التليفون 
(يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله قصيره بموعد ومكان الكشف)

نوع الاعاقة 
(يجب التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف)

ثم حفظ البيانات

بعد إجراء الكشف الطبي تتم متابعة الطلب المقدم لاستلام الكارت والاستفادة من مميزاته 

 

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