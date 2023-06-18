ينال البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي اهتمام قطاع كبير من الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة أخر تطورات تقديمهم للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من مزاياه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات استخراجه للفئات المهمة وتوضيح هذه الفئات.



يكون الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة



الضغط على أيقونة بحث

فئات يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023



أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل



خدمات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب المميزات السابق ذكرها.



نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة يجب إجراء كشف طبي في البداية لتحديد درجة الإعاقة ويكون من خلال حجز كشف طبي بموقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة وهو الموجود هنا



http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx



ملأ البيانات المطلوبة

الرقم القومي

الاسم رباعي



تاريخ الميلاد



النوع

الحالة الإجتماعية



محافظة السكن

مدينة السكن



العنوان



الوظيفة



التليفون

(يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله قصيره بموعد ومكان الكشف)

نوع الاعاقة

(يجب التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف)

ثم حفظ البيانات

بعد إجراء الكشف الطبي تتم متابعة الطلب المقدم لاستلام الكارت والاستفادة من مميزاته