الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية. لذلك تستعرض “الدستور” خلال التقرير التالى كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg

-الضغط على خدمات ذوي القدرات الخاصة.

- الضغط على "الاستعلام عن الطلب".

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

-الضغط على كلمة بحث.

- فى نهاية تلك الخطوات يظهر موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تحديد أنواع الإعاقات المستحقة لها وطرق تسجيل كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعد إطلاق المرحلة الثانية.

الإعاقات التى تستحق كارت الخدمات المتكاملة:

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي

فقد البصر التام

طيف التوحد

تيبس المفاصل في أطراف متعددة

ذوي القزامة

الشلل الدماغي

فقد السمع التام

البتر متعدد الأطراف

صغر أو كبر حجم الرأس

ضمور العضلات.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- تعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

- توفر الرعاية الصحية والتأهيلية.

- توفر التعليم المجانى ووظائف لصاحبها.

- تعطى إعفاء جمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- توفر مجموعة من أنواع الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

لاستعلام ذوي الإعاقة عن نتيجة الكشف الطبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لابد من اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.smcegy.com

-الضغط على قسم أخبارنا.

- الضغط على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختيار الاستعلام.

- تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر على الشاشة نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.