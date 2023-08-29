من الموضوعات التي يكثر البحث عن هو رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وفرت لهم الدولة هذا الكارت لتسهيل بعض الأمور عليهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

في هذا التقرير ننشر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والامتيازات التي يوفرها الكارت للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والخطوات الفعلية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي توفر رابط مباشر لذلك وهو الموجود هنا https://rdis.moss.gov.eg

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ثم الضغط على كلمة بحث

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يساعد كارت الخدمات المتكاملة لحامله في إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، إمكانية التعيين ضمن نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات كذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

كذلك من ضمن الامتيازات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية، والكشف المجاني في المستشفيات.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

https://rdis.moss.gov.eg

الضغط على ايقونة تقديم طلب

ثم تسجيل البيانات المطلوبة المتمثلة في

الرقم القومى

الإسم رباعي

تاريخ الميلاد

العنوان

المحافظة

المركز

القرية

مكتب التأهيل

رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة

رقم امحمول الشخص ذو الاعاقة

توضيح هل يوجد وصي

عدد الأفراد المعاقين بالاسرة

مقر استلام الخدمات المتكاملة

(وهو المكان الذي سيستلم منه الشخص كارت الخدمات من أحد مكاتب البريد

أو استلام البطاقة بالمنزل)

توضيح الإعاقة الرئيسية

الإعاقة الفرعية

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ويتم تجهيز بعض المستندات التي يتم إرفاقها في طلب التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

الصورة الشخصية

صورة البطاقة / شهادة الميلاد

صورة إيصال سداد ال 50 جنيه

صورة التقرير الطبي

ثم الضغط على استيفاء استمارة البيانات الأساسية لطلب الحالي

ويتم متابعة تقديم الطلب من خلال الاستعلام عن التقديم من الرابط السابق ذكره في بداية الموضوع.