الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة الذي يقدم العديد من الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

في هذا التقرير تجدون رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي المسجل لصاحب  الطلب المقدم.

يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان الموجود في هذا الرابط هنا

ويتم وضع الرقم القومي للبطاقة الشخصية في الخانة المطلوبة ثم الضغط على كلمة بحث.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة  

يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة امتيازات عديدة هى نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين.

وكذلك الدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة و الإعفاء من المصروفات المدرسية.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 

يتوافر كارت الخدمات المتكاملة بثلاث ألوان كل لون يشير إلى نسبة الإعاقة ودرجتها بحيث
يشير اللون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة
واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة
اللون الأورجواني يشير للإعاقات البسيطة

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

يمكن حجز الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال نفس الموقع  في هذا الرابط من هنا.

  1. اختيار حجز موعد كشف طبي.
  2. الدخول على صفحة الحجز.
  3. تسجيل بيانات الشخص الذي يريد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 
    وهذه البيانات هى
  • الرقم القومي للشخص المقدم للطلب.
  • الاسم رباعي
  • تاريخ الميلاد.
  • النوع أي ذكر أم  أنثى
  • الحالة الإجتماعية لمقدم الطلب
  • محافظة السكن
  • مدينة السكن
  • العنوان
  • الوظيفة
  • التليفون الذي ستصلك عليه رسالة بموعد ومكان الكشف
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رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات الحصول عليها

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والأوراق المطلوبة للحصول عليها

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