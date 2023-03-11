يزداد البحث عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي وفرتها الدولة لتقديم امتيازات عدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة



نعرض لكم في التقرير التالي موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم للحصول عليه.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على هذا الرابط.

ثم كتابة الرقم القومي المسجل به الكارت الضغط على كلمة بحث.



مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023



خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب المميزات السابق ذكرها، خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.





خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ولكن ذلك بعد حجز كشف طبي لإثبات الإعاقة.

ويتم حجز هذا الكشف عن طريق الانترنت أيضا من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة اضغط هنا.

اضغط على حجز موعد للكشف الطبي

إملاء البيانات المطلوبة مع العلم أن الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الرقم القومي

الاسم الاول

الاسم الثاني

الاسم الثالث

الاسم الرابع



• تاريخ الميلاد.

• النوع.

• الحالة الإجتماعية.

• محافظة السكن.

• مدينة السكن.

• العنوان.

• الوظيفة.

• التليفون (يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف).

• نوع الإعاقة.



حالات خاصة لا تحجز كشف طبي



يسرت وزارة التضامن الاجتماعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة على حالات الإعاقات الشديدة، وبالغة الشدة من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، هذه الحالات، هي:

1- بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل الدماغي.

4- ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر ).

5- حالات كف البصر.

6- متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو أقل).

7- الإعاقات المتعددة.

8- طيف التوحد.

9- القزامة.

