الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزات كارت الإعاقة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات الإنترنت خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

وتزداد عمليات البحث على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقاً لبيان وزارة  التضامن الإجتماعي من خلال تسجيل بيانات المستعلم وهي:"الرقم القومي-  الاسم رباعي - تاريخ الميلاد - النوع  - الحالة الإجتماعية - محافظة السكن - مدينة السكن - الوظيفة - التليفون- نوع الإعاقة".

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات مصر لمعرفة تفاصيل التسجيل في الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير خلال تلك السطور التالية لمعرفة مميزات كارت الإعاقة 2023، رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 إلكترونياً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

يمكنك الآن استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل إلكتروني وفقاً لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل على المواطنين ولتخفيف العبء عليهم، وتستطيع الدخول من خلال رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023: اضغط هنا.

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موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

تعرف على مميزات كارت الإعاقة 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتي جاءت وفقًا للآتي:

1 - إمكانية الجمع بين معاشين.

2 - تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة.

3 - التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.

4 - الدمج في المدارس والجامعات.

5 - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

6 - الإعفاء من الضرائب.

7 - الحصول على سكن حكومي مناسب.

8 - الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

9 - الكشف المجاني في المستشفيات.

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