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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي  للاستعلام عن بطاقة  الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

للاستعلام عن  بطاقة الخدمات المتكاملة يرجى اتباع الخطوات التالية :

-الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث"

فى نهاية الخطوات  تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

فى حالة قبول الطلب.. ماذا تفعل؟

فى حالة ظهور نتيجة الطلب بالقبول عليك اتباع التالي:

  • حجز  موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة
  • التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم وذلك  في الموعد المحدد
  • تقديم الأوراق المطلوبة والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي  للمتقدم.

رابط نتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوى الإعاقة 

 هناك عددت من الخطوات يمكن أتباعها لاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة وهى كالتالى:

الخطوة الأولى: الدخول إلى  موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

الخطوة الثانية: أختيار  قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة "الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة "الاستعلام".

الخطوة الخامسة: تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

المواطنون المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة:

حددت وزارة التضامن الاجتماعي اشريحة التى تستحق الحصول على بطاقة الخدمات التكاملة من المواطنين وهم ذوى الإعاقة.

مميزات الحصول  كارت الخدمات المتكاملة:

1- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

3-- الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

5- الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

6- الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

7- إمكانية الجمع بين معاشين.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي لاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوى الإعاقة موقع المجالس الطبية المتخصصة المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة

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