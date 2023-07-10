رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كارت الخدمات المتكاملة من الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في حماية ذوي الهمم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لتوفير حياة كريمة لهم .

ووفرت وزارة الصحة رابط استعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغب في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة بالضغط على الرابط التالي من هنا.

الضغط على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ،ثم اكتب الرقم القومي للراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والمكون من 14 رقمًا ، ثم اضغط على بحث فتظهر لك نتيجة .

ويمكن إجراء الكشف الطبي والذي يعد الشرط الأول لإثبات الإعاقة والحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال نفس الرابط السابق ثم استكمال البيانات الموجودة أمامك كاملة.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال بعض الخطوات وهي :