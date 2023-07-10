رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023
كارت الخدمات المتكاملة من الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في حماية ذوي الهمم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لتوفير حياة كريمة لهم .
ووفرت وزارة الصحة رابط استعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
يستطيع الراغب في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة بالضغط على الرابط التالي من هنا.
الضغط على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ،ثم اكتب الرقم القومي للراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والمكون من 14 رقمًا ، ثم اضغط على بحث فتظهر لك نتيجة .
ويمكن إجراء الكشف الطبي والذي يعد الشرط الأول لإثبات الإعاقة والحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال نفس الرابط السابق ثم استكمال البيانات الموجودة أمامك كاملة.
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال بعض الخطوات وهي :
- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.
- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.
- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.
- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.