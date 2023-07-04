موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ يعتبر هذا الكارت من الأساسيات اليومية لحياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسعى الكثير منهم للحصول عليه للاستفادة من التسهيلات والمميزات المادية والعينية التي يوفرها.

وخدمة للقراء ونرصد في التقرير التالي موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة:

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي: من هنا.

ظهور الصفحة الرئيسة.

ستنظهر لكم «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي».

اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه.

إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما.

يشترط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على خانة بحث.

تظهر لك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .

عند قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة عليك حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة، ثم توجه إلى مكتب التأهيل الذى قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن جانبها، كشفت وزارة التضامن مميزات حصول المواطنين على كارت الخدمات المتكاملة، كالتالي:

1- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

3-- الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

5- الحصول على مسكن حكومي مناسب بدون مقابل.

6- الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

7- إمكانية الجمع بين معاشين.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. بطاقة الخدمات المتكاملة

و تتمثل فكرة بطاقة الخدمات المتكاملة في توفير العديد من المزايا الهامة لأصحاب الإعاقة، وذلك من خلال توفير الدعم المادي لهم وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية.

وتشمل الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقة المصابين بالشلل الدماغي، والجذام، والتوحد، وصغر أو كبر حجم الرأس، ومتلازمة داون، وفقد السمع التام، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.