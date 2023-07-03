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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي؟

الرقم القومي
الرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023، والتي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالأسم لعام 2023، وفقًا لما نشره موقع وزارة التضامن الإجتماعي: 

ويتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم تحت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل الحكومة على تقديم تسهيلات لأصحاب الهمم لضمان حياة كريمة. واستناداً إلى دور الخدمة الذي يسعى الوطن لتقديمه.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي| استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

وزيرة التضامن: حصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المتكاملة "مستمر"

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تأتي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، بالطريقة التالي

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي: من هنا.

ظهور الصفحة الرئيسة. 

ستنظهر لكم «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي».

وبعد اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه. 

يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما.

يشترط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على خانة بحث.

تظهر لك على الفور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .


 عند قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة عليك حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

ثم  توجه إلى مكتب التأهيل الذى قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.


المفترض أنه لا يوجد رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، ولكن تتيح وزارة التضامن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال زيارة الرابط المذكور أعلاه.

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