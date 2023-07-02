موقع وزارة التضامن الاجتماعي| استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

بطاقة الخدمات المتكاملة أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم بهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات وكان أبرز جوانب اهتمامه بها هي إعلان عام 2017 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي خصصت لها التضامن الاجتماعي رابط الكتروني للتقديم فيها و الاستعلام عن القبول تعرضه الدستور في التقرير التالي.

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

يستطيع الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عنها من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك او الضغط على الرابط التالي مباشرة https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome

، ثم اضغط على أيقونة استعلام طلبات، ثم اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم اضغط على كلمة استعلام فتظهر نتيجة استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تسجيل طلب الحصول عليها من خلال بوابة التضامن الاجتماعي وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم ، بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات ، قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.