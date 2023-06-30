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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023.

 

ويرصد "الدستور" عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي  لعام 2023، في سياق السطور التالية.

 

- الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط من خلال الرابط التالي:- https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

- يقوم المستعلم بالضغط على الزر الخاص باختيار بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

- كتابة بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

- تضمين  الملف "رفع"  كافة  الأوراق المطلوبة ومنها  الشهادة المرضية وغيرها من الأوراق.

- كتابة عنوان مقدم الطلب  بشكل تفصيلي كما هو مدون في بطاقة الرقم القومى.

- الضغط على تقديم الطلب

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023

كارت الخدمات المتكاملة يمنح صاحبه العديد من المميزات التى توفرها له وزارة التضامن الإجتماعى ومنها ما يلى :

-  إمكانية الجمع بين معاشين

- تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة

-التعيين بنسبة 5%؜ من عدد العاملين، والدمج في المدارس والجامعات

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات 

- الإعفاء من الضرائب، والحصول على مسكن حكومي مناسب

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

- الكشف المجاني في المستشفيات

- تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها  ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات

يُجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت عدة ألوان لكارت الخدمات المتكاملة حيث أن كل لون يعبر عن شدة الإصابة أو مدى الإعاقة، وأن اللون الأزرق بكارت الخدمات المتكاملة يدل على الإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر هو الذى يشير إلى الإعاقات المتوسطة، بينما يشير اللون الأرجواني لكارت الخدمات المتكاملة على أن الإعاقة بسيطة.

 

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