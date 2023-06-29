لإثبات الإعاقة| رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وأنواع البطاقات

لا يزال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاجتياجات الخاصة، محل بحث الكثير من المواطنين ذوي الهمم الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تمنحها الحكومة لحاملي البطاقة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خصصت وزارة الصحة والسكان موقع المجالس الطبية المتخصصة للتيسير على المواطنين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ومعرفة نتيجة الكشف الطبي، وذلك عبر هواتفهم المحمولة بعدة خطوات نستعرضها في السطور التالية:-

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

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اضغط على الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وبعد الدخول على الصفحة الرئيسية التي تظهر بها بيانات منها «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه

اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

اختار أيقونة استعلام

ادخل الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما شريطة أن تكون البطاقة سارية

اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

الحالات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم “البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أوقدم)، والشلل الدماغي، وكف البصر، والشلل الرباعي، والشلل النصفي الطولي أو السفلي، وشلل الأطفال الشديد، والإعاقات الذهنية الشديدة، وأصحاب الإعاقات المتعددة، وحالات فقد السمع التام، والحالات المتقدمة من ضمور العضلات، وذوي القزامة (140سم فأقل بغد سن البلوغ )، واضطراب طيف التوحد”.

أنواع بطاقة الخدمات المتكاملة

وتصنف الوزارة حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على 3 أنواع وفقا لدرجة الإعاقة على النحو التالي:-