الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثلة الوفد تنتقد عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع ذوي الهمم

حزب الوفد
حزب الوفد

قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن إدراج ملف ذوى الهمم ضمن ملفات الحوار الوطني، يؤكد اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وذلك منذ إصدار دستور 2014.

وأضافت النائبة مها شعبان خلال كلمتها بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، أن هناك بعض التحديات جاءت في هذه القوانين في دستور 2014 و2018.

وأوضحت أن من هذه التحديات: عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع ذوى الهمم، وما تم اصداره مليون و200 ألف بطاقة فقط ونحن أكثر من 13 مليون من ذوى الهمم، مضيفة أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ نسبة الـ5% بالشكل الكامل، كما لم يتم تمكين المرأة المعاق حتى الآن.

وجاءت أهم التوصيات عن حزب الوفد كالآتي:

- إطلاق برامج تعزيز لذوي الهمم.

- تخصيص مشروعات لذوي الهمم.

- إقامة برامج للتوعية والمسابقات.

- لابد أن تتبنى الأكاديمية الوطنية للتدريب عدد من مجموعة ذوى الهمم الناجحين.

الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المحور المجتمعي بالحوار الوطني المحور المجتمعي النائبة مها شعبان بطاقة الخدمات المتكاملة حزب الوفد

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