ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة عملية البحث على محرك البحث الاجتماعي جوجل لمعرفة تفاصيل الخدمات المقدمة على كارت الخدمات وكيفية استخراجه .
 

كارت الخدمات المتكاملة

وتستعرض "الدستور" مع قرائها اليوم التفاصيل التي يبحث عنها المواطن المصري الذي يستخدم بطاقات الخدمات المتكاملة "الكارت الذكي" حيث يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كذلك يتم تجديد الكارت كل ٥ سنوات منذ تاريخ إصداره لكافة الحالات  المستقرة لمدي الحياة  دون اعادة الكشف الطبي لتجديدها مرة أخرى.

خطوات التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك خطوات أساسية يجب اتباعها من قبل المواطنين المستفيدين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة  

1. تقديم الطلب والتسجيل على موقع https://rdis.moss.gov.eg
2. تسجيل البيانات الشخصية بدقة لأنها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب وتتضمن الاسم رباعي للمستفيد، تاريخ الميلاد، جنس المتقدم "ذكر أم  أنثى" الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، المحافظة، العنوان ومقر الإقامة، الوظيفة.
3. ملئ استمارة البيانات الاساسية من خلال مجموعة اسئة .
4. التاكد من الاجابة علي كافة الاسئلة بمنتهي الدقة .

5. الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك .

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 

في حالة الرغبة لاستخدام بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي لابد من اتباع الإجراءات التالية ومعرفة نتائج الكشف 

 

وأعلنت الوزارة أنه يتم حجز كشف طبي للحضور على بطاقة الخدمات المتكاملة، كما يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية في حالة قبول الطلب لابد من حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة الإلكترونية للوزارة.

كذلك يتم التوجه لمكتب التأهيل الذي قام المواطن باختياره في الموعد المحدد ولديه كافة الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

وكانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن، قد أعلنت رسميا التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة في التوزيع بهدف توصيل البطاقات للمستفيدين منها حتي المنازل بهدف حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة "الموظف" عن متلقي الخدمة المواطن أو المستفيد، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مرحلة الإعداد لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

تقديم المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

الصفقات الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى الصيف

وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارتين

نهر النيل مقصد أهالى الغربية للتنزه فى أول أيام عيد الأضحى

بين 4 لاعبين.. هداف المغرب على قائمة مفاوضات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

10 ضحايا و4 مصابين.. النيابة تُصرح بدفن منكوبى عقار الإسكندرية المنهار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟