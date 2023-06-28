تصدر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة عملية البحث على محرك البحث الاجتماعي جوجل لمعرفة تفاصيل الخدمات المقدمة على كارت الخدمات وكيفية استخراجه .



كارت الخدمات المتكاملة

وتستعرض "الدستور" مع قرائها اليوم التفاصيل التي يبحث عنها المواطن المصري الذي يستخدم بطاقات الخدمات المتكاملة "الكارت الذكي" حيث يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كذلك يتم تجديد الكارت كل ٥ سنوات منذ تاريخ إصداره لكافة الحالات المستقرة لمدي الحياة دون اعادة الكشف الطبي لتجديدها مرة أخرى.

خطوات التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك خطوات أساسية يجب اتباعها من قبل المواطنين المستفيدين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

1. تقديم الطلب والتسجيل على موقع https://rdis.moss.gov.eg

2. تسجيل البيانات الشخصية بدقة لأنها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب وتتضمن الاسم رباعي للمستفيد، تاريخ الميلاد، جنس المتقدم "ذكر أم أنثى" الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، المحافظة، العنوان ومقر الإقامة، الوظيفة.

3. ملئ استمارة البيانات الاساسية من خلال مجموعة اسئة .

4. التاكد من الاجابة علي كافة الاسئلة بمنتهي الدقة .

5. الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك .

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

في حالة الرغبة لاستخدام بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي لابد من اتباع الإجراءات التالية ومعرفة نتائج الكشف

وأعلنت الوزارة أنه يتم حجز كشف طبي للحضور على بطاقة الخدمات المتكاملة، كما يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية في حالة قبول الطلب لابد من حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة الإلكترونية للوزارة.

كذلك يتم التوجه لمكتب التأهيل الذي قام المواطن باختياره في الموعد المحدد ولديه كافة الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قد أعلنت رسميا التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة في التوزيع بهدف توصيل البطاقات للمستفيدين منها حتي المنازل بهدف حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة "الموظف" عن متلقي الخدمة المواطن أو المستفيد، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مرحلة الإعداد لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.