بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وخطوات التظلم وتقديم الشكاوى

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهو الذي يبحث عنه الكثير خاصًة من كِبار السن الذين يريدون الاستعلام من خلال الرقم القومي لشهر يوليو 2023، خاصًة مع تزامن عيد الأضحى المبارك.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، وطريقة التظلمات من عدم صرف معاشات تكافل وكرامة، مع طريقة تفعيل فيزا ميزة، في سياق السطور التالية.

تستطيع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي بعد الاشتراك في الموقع من خلال الرابط التالي: من هنا.

طريقة تقديم الشكاوى والتظلمات من معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل بنحو: الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: من هنا.

بينما يمكن التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: من هنا.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023

تستطيع الأسر الراغبة في الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.