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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيسة مبادرة "تكافل الأديان" بالأردن: الأزهر منارة الإسلام الوسطي

الازهر
الازهر

أشادت الدكتورة بيان الشبول، رئيسة مبادرة "تكافل الأديان" في الأردن، بدور الأزهر الشريف في العالم العربي والإسلامي، مؤكدة أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام الوسطي ومنبر مواجهة الفكر المتطرف.

وقالت الشبول، إن للأزهر الشريف دور على المستوى العلمي والدعوي وجهوده في نشر قيم الحوار والسلام في العالم كبيرة وعظيمة، مؤكدة أن الأزهر يهتم بالشق الدعوي والإنساني معا بما يرسخ قيما إيجابية بين شعوب العالم.

وأضافت أن الأزهر الشريف وهيئاته وأجهزته وروافده، بقيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تقوم بدور حيوي وضروري في دعم وتعزيز كافة المجالات التوعوية والمجتمعية والصحية والاجتماعية بالعالم.

وأشارت رئيسة مبادرة "تكافل الأديان"، التي تسعى إلى تطبيق رؤية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الوئام بين الأديان وإبراز دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية، إلى أن الأزهر الشريف يلعب دورا بارزا في مواجهة آلة التطرف والإرهاب التي تسعى إلى تشوية حقيقة الإسلام والمسلمين وتهدد الأمن والاستقرار المجتمعي بين شعوب العالم.

وأوضحت أن الأزهر وعبر منبره المنتشرة في ربوع العالم تواجه هذه الآلة بكل قوة وحكمة ونجحت في نشر الإسلام الوسطي القائم على المحبة والسلام وقبول الآخر.

وأعربت الشبول عن رغبتها في تعزيز التعاون بين مبادرة "تكافل الأديان" والأزهر الشريف لإرساء مرحلة جديدة من التواصل وخصوصا في منطقتنا العربية، متطلعة إلى زيارة في القريب العاجل لمؤسسة الأزهر الشريف بالقاهرة وعقد لقاء مع الإمام الأكبر.

وثمنت رئيسة مبادرة "تكافل الأديان" دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك نداءات العاهل الأردني إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني والتعامل بجدية مع أهل الشر الذين يرغبون في تشوية الإسلام والمسلمين، مؤكدة أن سياسيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني، وكذلك مدى التعاون بين مصر والأردن، كانتا لهما الفضل في تحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ونوهت إلى أن المنطقة كانت تعج بالصراعات الطائفية والسياسية والأمنية ولولا حكمة قادة مصر والأردن لتحولت المنطقة إلى مركز صراع إقليمي لا ينتهي، معربة عن شكرها للرئيس السيسي والعاهل الأردني على تجنب المنطقة هذه الحالة من الصراع والعمل على نشر الأمن والاستقرار.

وعن أهداف تلك مبادرة "تكافل الأديان"، قالت الدكتورة بيان الشبول، إن جميع الأديان تجمعها مبادئ الإنسانية، مشددة على ضرورة تعزيز القيم الإنسانية ضد قيم العنف والتطرف والإرهاب وزرع روح المحبة والسلام وتدعيم سلوكياتنا والحد من ظاهرة التطرف. 

وكشفت أن المبادرة تقوم بعمل العديد من ورش العمل والمحاضرات داخل الجامعات الأردنية والمؤسسات الحكومية من أجل نشر هذه الأهداف والمبادئ، معربة عن تطلعها للتعاون مع الأشقاء في مصر والعالم العربي لنشر مزيد من هذه المحاضرات ودروس التوعية في محيطنا العربي والإسلامي.

مبادرة تكافل الأديان الأزهر الشريف العالم العربي الإسلام الوسطي الفكر المتطرف

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