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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متاح| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023/2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يرتفع البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023/2024 لذوي الإعاقات في أسرع وقت ممكن.

 الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023/2024

يستطيع الآن جميع المواطنون أصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع الكشف الطبي من وزارة الصحة والسكان والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على الكارت أم لا يستحق الحصول على الكارت المخصص لخدمة “قادرون باختلاف”.

 خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023/2024

الخطوة 1: يجب على المواطن الدخول على الرابط: http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0 موقع المجالس الطبية المتخصصة

الخطوة 2: يجب على المواطن اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة 3: يجب على المواطن الضغط على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة 4: يجب على المواطن الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختيار الاستعلام.

الخطوة 5: يجب على المواطن تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

الجدير بالذكر أن نتيجة الكشف الطبي بهدف الحصول على كارت الخدمات المتكاملة سوف تظهر بعدها بـ10 إلى 14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل عبر الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة "الصحة".
 

مميزات كارت الإعاقة للمواطنين أصحاب الهمم 2023

1- من المميزات تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- من المميزات التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

3-- من المميزات الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

4- من المميزات الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

5- من المميزات الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

5- من المميزات الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

6- من المميزات الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

7- من المميزات إمكانية الجمع بين معاشين.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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