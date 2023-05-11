الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لاثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي قائمة بحث الكثير من المواطنين الراغبين في استصدار الكارت الذكي لإثبات الإعاقة، من الفئات المنصوص عليهم في اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

تمنح الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بعض المميزات لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة مثل الجمع بين معاشين، والحصول على سكن حكومي، وتخفيضات في وسائل النقل والمواصلات العامة، والإعفاء من الضرائب، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات الشركات، وذلك  لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات والأمراض التالية:-  

  • البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أوقدم)
  • الشلل الدماغي
  • كف البصر
  • الشلل الرباعي
  • الشلل النصفي الطولي أو السفلي
  • شلل الأطفال الشديد
  • الإعاقات الذهنية الشديدة
  • الإعاقات المتعددة
  • فقد السمع التام
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
  • ذوي القزامة (140سم فأقل بغد سن البلوغ )
  • اضطراب طيف التوحد

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات الحصول عليها

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والأوراق المطلوبة للحصول عليها

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

الاستعلام عن نتيجة  الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.
  • اختر قسم أخبارنا.
  • اضغط على أيقونة الكشف الطبى .
  • اضغط على رابط الموقع الالكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله .
  • اختر استعلام وادخل الرقم القومي.
  • اضغط بحث لكي تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاق الخدمات المتكاملة .
  • وغالبًا ما تظهر نتيجة الكشف في خلا 7-14 يومًا، بعد اجراءه.

خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

  • الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اختيار أيقونة كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
  • اختيار الموعد الذي ترغب في الذهاب فيه.
  • إدخال الاسم الرباعي للمتقدم باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • تسجيل الرقم القومي للمتقدم ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون.
  • تحديد نوع الإعاقة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

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