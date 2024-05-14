الانتخابات الأمريكية.. استطلاع للرأى يظهر تقدم ترامب على بايدن فى ولايات حاسمة

أظهرت استطلاعات رأي جديدة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على الحالي جو بايدن في خمس ولايات حاسمة قبل أقل من ستة أشهر من يوم الانتخابات.

ووضعت الاستطلاعات التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وفيلادلفيا إنكويرر وكلية سيينا الرئيس السابق في بنسلفانيا (ثلاث نقاط) وأريزونا (سبعة) وميشيغان (سبعة) وجورجيا (10) ونيفادا (12). ويتقدم بايدن بنقطتين في ويسكونسن.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بينما تردد صدى الاستطلاع في جميع أنحاء المشهد السياسي، أصدرت حملة بايدن بيانا من جيف جارين، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي.

قال جارين: “إن الاتساق الوحيد في استطلاعات الرأي العامة الأخيرة هو عدم الاتساق”.

تقدم بايدن ومكاسبه

ووفقا لما أوردته، "يجب موازنة هذه النتائج مقابل أكثر من 30 استطلاعًا للرأي تظهر تقدم بايدن ومكاسبه - وهذا هو بالضبط السبب في أن استخلاص استنتاجات عامة حول السباق بناءً على نتائج استطلاع واحد يعد خطأً".

ويحاكم ترامب حاليا في مدينة نيويورك، بـ 34 تهمة جنائية ناجمة عن دفع أموال سرية لنجمة أفلام إباحية ادعى أنها أقامت علاقة غرامية.

وهذه في الواقع محاكمة للتدخل في الانتخابات. ويواجه الرئيس السابق أيضًا أربع تهم فيدرالية و10 تهم على مستوى الولاية، في جورجيا، بتهمة محاولة تخريب الانتخابات و40 تهمة فيدرالية تتعلق باحتفاظه بمعلومات سرية.

بلغت محاولة ترامب إسقاط فوز بايدن الحاسم في عام 2020 ذروتها في الهجوم المميت على الكونجرس في 6 يناير 2021، من قبل حشد من الغوغاء الذين طلب منهم "القتال بشدة" من أجل قضيته.

وتم ربط تسع حالات وفاة بأحداث الشغب، بما في ذلك حالات الانتحار بين قوات إنفاذ القانون، وتم اعتقال أكثر من 1200 شخص، وإدانة وسجن المئات، بعضهم بتهمة التآمر للتحريض على الفتنة.

ومع ذلك، وسط مخاوف كبيرة لدى الناخبين من أن بايدن البالغ من العمر 81 عامًا يعد أكبر من أن يتمكن من ولاية ثانية - على الرغم من أن ترامب أصغر منه بأربع سنوات فقط - فان "التوق إلى التغيير والسخط بشأن الاقتصاد والحرب في غزة بين الشباب والسود والسود" الناخبون من أصل إسباني يهددون بتفكيك الائتلاف الديمقراطي للرئيس.

وأظهرت استطلاعات الرأي دعمًا بنسبة 20% لترامب بين الناخبين السود، وهو ما إذا حدث في الانتخابات فسيكون أعلى مستوى من هذا الدعم لمرشح جمهوري منذ عصر الحقوق المدنية.

كانت هناك انباء أفضل لبايدن في النتائج التي تم اختيارها من الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من المرجح أن يصوتوا، مع تقدم الرئيس الحالي في ميشيجان وبفارق ضئيل في ويسكونسن وبنسلفانيا، وربما تكون الانتصارات في تلك الولايات الثلاث في نوفمبر كافية لإبقاء بايدن في البيت الأبيض.

روبرت إف كينيدي جونيور، مرشح الطرف الثالث الذي يسعى للوصول إلى صناديق الاقتراع في جميع الولايات الخمسين حتى عندما قال ذات مرة إنه يعاني من دودة في دماغه مرتبطة بمشاكل معرفية، سجل حوالي 10٪ في استطلاعات الرأي، مستفيدًا بالتساوي من كل من ترامب وبايدن.

وقالت الصحيفة إن "النتائج لم تتغير في الغالب منذ السلسلة الأخيرة من استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة تايمز/سيينا في الولايات التي تشهد منافسة في نوفمبر"، مشيرة إلى العوامل التي قد ينظر إليها على الأرجح لمساعدة بايدن: ارتفاع سوق الأسهم بنسبة 25٪، وبدء المحاكمات الجنائية لترامب وفوز بايدن. الإنفاق على الحملات الانتخابية بكثافة في الولايات التي تشهد معارك.

لكن الناخبين الذين تحدثوا إلى الصحيفة أشاروا إلى مخاوف تتعلق بتكلفة المعيشة وعدم الرضا عن الوضع الاجتماعي والسياسي كأسباب للتخلي عن بايدن لصالح ترامب.

ومن اللافت للنظر أن الصحيفة ذكرت أن "ما يقرب من 70٪ من الناخبين يقولون إن الأنظمة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتاج إلى تغييرات كبيرة - أو حتى هدمها بالكامل".

كما تلوح حقوق الإجهاض كقضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

وقد تفاخر ترامب بدوره في تعيين ثلاثة يمينيين في المحكمة العليا الأمريكية، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإجهاض الفيدرالية في عام 2022 مع إلغاء الحكم الذي كان يضمن هذه الحقوق.

وقد ركز الديمقراطيون على هذه القضية، وحققوا سلسلة من الانتصارات عندما كانت حقوق الإجهاض مطروحة على صناديق الاقتراع، حتى في الولايات التي يديرها الجمهوريون.

في استطلاعات الرأي الجديدة، قالت أغلبية مألوفة (64٪) إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا دائمًا أو في الغالب (وهو الموقف الذي شارك فيه 44٪ من ناخبي ترامب). وأظهرت الاستطلاعات أيضًا أن الناخبين يفضلون تعامل بايدن مع قضايا حقوق الإجهاض بفارق 11 نقطة.

لكن ما يقرب من 20% من المشاركين ألقوا باللوم على بايدن أكثر من ترامب في سقوط رو.