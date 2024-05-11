السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل الحرب على غزة تؤثر على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟.. هشام إبراهيم يوضح

الحرب على غزة
الحرب على غزة

هل من الممكن أن تلعب أحداث الحرب على غزة دور في معادلة الانتخابات الأمريكية القادمة؟ 

 

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن ملف الانتخابات الأمريكية معقد للغاية وغير متوقع، لافتًا إلى أن ترمب لديه حروب مستمرة، كما أن بايدن مازال تواجهه تحديات كبيرة للغاية، سواء مساندة حزب بشكل واضح وصريح أو النقد الذي يوجّه من وسائل الإعلام بفعل تصريحاته التي قد يجانبها بعض التوفيق في بعض الفترات، وقد يجانبها عدم التركيز في فترات أخرى، وكل هذا سوف يؤثر على المشهد الانتخابي. 

 

إن ما يحدث من الأزمة المتمثلة في الحرب الإسرائيلية على غزة له انعكاس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

الموسم السادس من برنامج الشاهد                                                        

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز الحرب على غزة القضسى الفلسطينية الدتور هشان إبراهيم

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