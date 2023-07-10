رابط نتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى، عبر الموقع الذى خصصته وزارة الصحة والسكان للكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان موقعًا لتسهيل الحصول على نتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

- أولا لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لابد من الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة الخاص بالكشف الطبى للمعاقين عبر الرابط التالى من هنا.

- ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح.

- وبعد ذلك الضغط على كلمة المرور لتظهر النتيجة على الفور

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



حددت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات الآتية، وتشمل القائمة 12 مرضا والتى تتضمن الآتي:

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ".

12- اضطراب طيف التوحد.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة



- صورة شهادة ميلاد للأشخاص أقل من 16 سنة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- تقديم تقريرا طبيا مميكنا للإعاقات المتوسطة، وفيما يتعلق بالإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يتمّ تقديم تقرير ورقي.

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة



تتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان، ويشير كل لون إلى نسبة ودرجة إعاقة الشخص المستفيدين من هذه البطاقات، حيث تشير اللون الأزرق للإعاقات الشديدة، بينما يشير اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، أما اللون الأرجواني يشير للإعاقات الخفيفة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة



تتيح بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؛ “الجمع بين معاشين، التعيين لنسبة 5٪ من عدد العاملين، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، الدمج في المدارس والجامعات، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، الحصول على سكن حكومي مناسب، التخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، الكشف المجاني في المستشفيات، الدخول مجانا في كافة المتاحف والمناطق الأثرية، خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية”.