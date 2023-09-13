الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن المرحلة الثالثة التي أطلقتها تحت شعار "هنوصلك"، وحددت المستندات المطلوبة للتسجيل وحجز موعد الكشف الطبي.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت الوزارة خطوات التقديم على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين، على النحو التالي:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • اختيار أيقونة حجز موعد.
  • ستظهر أمامك استمارة لملأ البيانات، يجب التأكد من دقة البيانات المسجلة على الموقع الإلكترونية ووضوح الملفات والمستندات المرفقة، كونها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.
  • سجل بياناتك الشخصية في استمارة البيانات الأساسية بمنتهى الدقة
  • بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك احتفظ به؛ للاستعلام عن نتيجة الطلب بعد دراسة حالتك.
  • الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.
  • سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي فقط

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني كالتالي:-

  • الصورة الشخصية
  • صورة البطاقة / شهادة الميلاد
  • صورة إيصال سداد ال 50 جنيه
  • صورة التقرير الطبي.
  • التقارير الطبية.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على كلمة "بحث"
  • وفى حالة قبول الطلب يجب حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.
  • وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم في الموعد المحدد لتقديم الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي  للمتقدم.

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رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إنفوجراف)

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزات كارت الإعاقة 2023

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