طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023.. شهدت عملية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض الصحية، ويشترط الإجراء الطبي الشامل كجزء من الإجراءات الواجب اتباعها، ومن هنا، بدأ بعض المواطنين في الاستفسار عن رابط استعلام نتائج الفحص الطبي للمعاقين عام 2023.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 20 23

حددت الوزارة 5 خطوات لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وتأتي على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان المذكور أعلاه.

الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع.

اختيار أيقونة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر.

انقر على زر الاستعلام، ثم تظهر أمامك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها.

معرفة نتيجة الكشف الطبي أون لاين لسيارات المعاقين

ومن جانبها، أتاحت وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي أون لاين من خلال الرابط التالي: من هنا لمعرفة نتيجة الكشف الطبي الخاص بسيارات المعاقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

قم بزيارة موقع المجالس الطبية من هنا.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك نتيجة الفحص الطبي.

إذا لم تظهر النتيجة، ستتلقى إشعارا بذلك.

يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر الاتصال بالرقم 19710.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، ويجب توفير نتيجة الكشف الطبي للمعاقين قبل عام 2023:

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي.

يجب أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة تتضمن الخدمات المتكاملة.

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا مصريًا وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن تتضمن الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.