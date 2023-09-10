رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.. السيارات المعفاة جمركيًا بالرقم القومي

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين اهتمام الكثير من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على السيارات المعفاة من من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

في هذا التقرير التالي نعرض رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وخطوات التقديم.

يكون الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتيح رابط مباشر وهو الموجود هنا.

ثم يتم كتابة الرقم القومي ثم كلمة المرور والضغط على كلمة بحث

خطوات الحصول على سيارة معفاة لذوي الإعاقة

مع العلم أن من يرغب في الحصول على سيارة معفاة يجب أن يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ثم يقوم الشخص من ذوي الاعاقة بالحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب او غيرها).

وفي حالة كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

ثم يتم اختيار مكان الكشف الطبي المتمثل في الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج.

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

بعد الانتهاء من التسجيل يظهر بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.

مع العلم أن يجب طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.

يكون حجز كشف طبي للحصول على سيارة معفاة من هنا.

ويتم تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها في الأعلى.