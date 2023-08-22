ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدموا بطلبات للحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية أو الاستفادة بالدعم المقدم من الدولة لهم.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

نعرض في التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وعرض تعليمات الحجز الالكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام وهو الموجود هنا www.smcegy.com/site/car/

بعد فتح الرابط يرجى كتابة الرقم القومي وكلمة المرور والضغط على كلمة بحث كي تعرف النتيجة.

خطوات حجز الكشف الطبي للأشخاص من ذوي الإعاقة

من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب استخراج كارت الخدمات المتكاملة في البداية وذلك عن طريق حجز موعد لإجراء الكشف الطبي المحدد لنوع ودرجة الإعاقة المصاب بها الشخص الراغب في استخراج البطاقة.

بعد استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.

ثم اختيار نوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب وغيرها

وفي حالة كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

ثم اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

ثم اختيار تاريخ الكشف الطبي.

وأخيرًا اختيار الجمرك المطلوب الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه.

بعد التسجيل يظهر بيان يوضح البيانات الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات يتم طباعتها وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.