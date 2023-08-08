سوهاج: توقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

أعلنت محافظة سوهاج قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألف و237 مواطن ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن .

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 44 ألف و230 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، وفحص 51 ألف 982 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم فحص 13 آلف و 367 طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 11 آلاف و 240 مواطن ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج "، بالإضافة إلى فحص 1480 من كبار السن ".

فيما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة " سوهاج 2030 "، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين 7 و 8 أغسطس الجاري، بديوان عام المحافظة.



حضر ورشة العمل أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ربيع محمد عبد البصير مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، واللواء ضياء الدين أبو العزم مستشار الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج، ومسئولي مركز المعلومات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالمراكز والأحياء ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.



ورحب محافظ سوهاج ، بضيوف وزارة التنمية المحلية من المكتب التنسيقي للبرنامج، والحضور جميعا، مثمنا اهتمام القيادة السياسية، وجهود الدولة التنموية بمحافظات الصعيد عامة، وسوهاج بصفة خاصة، وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والبرامج والمشروعات القومية الأخرى، التي تم تنفيذها على أرض سوهاج، وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة .



ومن جانبها وجهت الدكتورة أمل زكريا الشكر للمحافظ على دعمه المستمر، وجهود المحافظة في دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مشيرة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة سوهاج؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024 ، 2025/2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على السيد المحافظ نهاية الشهر الجاري .



وأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط أن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، واجماليات المراكز في كافة القطاعات، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة "، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها .



بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة " سوهاج 2030 "، متضمنا تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء "، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن والأحياء بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل .



الجدير بالذكر أن ورشة العمل تناولت في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الإستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية، كما تتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة " حياة كريمة "، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.