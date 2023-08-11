الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1481 مواطن خلال قافلة «حياة كريمة» بقرى المنيا

قافلة طبية لأهالي
قافلة طبية لأهالي قرية هواره بمطاي لصحة المنيا

تابع المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينه مطاي بمحافظة المنيا، أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”  بقرية هوارة التابعة لمجلس قروي حلوة.

واستمرت القافلة على مدار يومي 9 و10 أغسطس الجارى، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن فعاليات القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 269 حالة جراحة، 309 حالة أطفال، 190 باطنة، 93 نساء، 114 أسنان، 282 جلدية، 62 تنظيم أسرة، 219 رمد، 125 أنف وأذن.

إضافة إلى إجراء 123 تحليلا مختلفا و5 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر، وتم إجراء عملية خلع أسنان لعدد 6 حالات بعيادة الأسنان وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى استفاد منها ٨٧ مترددا .

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المنيا الكشف علي حالات بقرية هواره بمطاي قافلة طبية حياة كريمه الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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