الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة وفرتها الدولة للمعاقين وفق شروط حددتها مسبقًا، وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الوظائف لذوي الهمم لتسهل عليهم حياتهم، واشترطت قبل الحصول عليها إجراء كشف طبي للتأكد من نوع الإعاقة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة. 

رابط استعلام كشف طبي الخدمات المتكاملة 

 

قم بالدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg ثم اضغط على الكشف أيقونة الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، ثم قم باختيار استعلام، قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، اضغط بحث، تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وعادةً ما تظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال 10-14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 


حددت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين وفقًا للفئات التي حددتها، وهي:
- الإعاقات التي شملها المنشور الوزاري، وهي: بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد، الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر)، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو أقل)، الإعاقات المتعددة، طيف التوحد، القزامة.
ثم يتم ملء استمارة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وملء البيانات الأساسية، ويجب الذهاب في التاريخ والوقت المحدد لإجراء الكشف الطبي.
ويجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد إتمام الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.
ولإعادة العرض لإجراء الكشف الطبي يجب الذهاب إلى اللجنة التي قامت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة تحديد الموعد.

تم يتم تحويل الطلب للتضامن، وإرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب لمكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط الحصول عليه

الخدمات المتكاملة استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة المجالس الطبية المتخصصة التضامن الاجتماعي استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

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