رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط الحصول عليه

معاش تكافل وكرامة تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي بصورة شهرية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي نفذته الدولة في عا م 2015 لحماية الفقراء من تبعات التغيرات الاقتصادية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بخطوات بسيطة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمستفيدين منه والذين بدأوا اليوم الاثنين صرف معاشاتهم بالزيادة التي قررتها الحكومة في أبريل الماضي.

وتستطيع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

وكتابة الرقم القومي للمستعلم، ثم الضغط على زر استعلام ، ومن خلال نفس الرابط يمكنك تقديم شكاوى تكافل وكرامة وبعد كتابة الرقم القومي يمكنك الضغط على زر شكاوى.

شروط الاستمرار في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا ، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

كما حددت معايير القبول بالبرنامج وهي إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة ، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

ومن معايير الاقصاء من البرنامج القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة ، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، ملكية عمل خاص/شخصي، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.