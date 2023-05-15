الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة وماذا يعنى اللون الأورجوانى للكارت؟

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

فعل موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لذوي الاحتياجات الخاصة، للتمكن من شراء سيارة معفاة من الجمارك والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية لأصحاب الهمم؛ إعمالًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية من قانوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

 

الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 

يستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر السطور التالية:- 

 

• زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

• اضغط على أخبارنا

• اضغط على الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

• اختار المزيد

• اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

• اختار أيقونة استعلام

• ادخل الرقم القومي

• اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لاثبات الإعاقة

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

ماذا يعني لون بطاقة الخدمات المتكاملة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تمييز أصحاب الإعاقات الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إصدار 3 ألوان مختلفة للبطاقات، ويعني كل لون منها ما يلي:- 
تحديد درجات الإعاقة ونسبتها 

• اللون الأزرق العادى المعتاد ويعني إن الإعاقات شديدة أوإعاقات بالغة الشدة.

• اللون الأخضر يعني أن الإعاقات متوسطة.

• اللون الأورجوانى يعني أن ألإعاقات بسيطة.

 

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويتم منح بطاقة الخدمات المتكاملة لمن يعاني من إحدى الإعاقات أو الإصابات التالية:-

  • البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أوقدم)
  • الشلل الدماغي
  • كف البصر
  • الشلل الرباعي
  • الشلل النصفي الطولي أو السفلي
  • شلل الأطفال الشديد
  • الإعاقات الذهنية الشديدة
  • الإعاقات المتعددة
  • فقد السمع التام
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
  • ذوي القزامة (140سم فأقل بغد سن البلوغ )
  • اضطراب طيف التوحد
الكشف الطبى موقع المجالس الطبية بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن الكشف الطبي الكشف الطبي لبطاقة الخدمات نتيجة الكشف الطبي

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 مايو 2023

مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار فى أريزونا وكنتاكى

أذربيجان تعلن تعرض مواقعها على الحدود الأرمينية للقصف

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين  15 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يضم 27 محطة.. 7 معلومات هامة عن الخط الثانى للقطار المكهرب

أستاذ جيولوجيا يكشف سبب طلب الرئيس بالحفاظ على المياه الجوفية بشرق العوينات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة