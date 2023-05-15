الاستعلام عن الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة وماذا يعنى اللون الأورجوانى للكارت؟

فعل موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لذوي الاحتياجات الخاصة، للتمكن من شراء سيارة معفاة من الجمارك والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية لأصحاب الهمم؛ إعمالًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية من قانوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لإثبات الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر السطور التالية:-

• زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

• اضغط على أخبارنا

• اضغط على الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

• اختار المزيد

• اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

• اختار أيقونة استعلام

• ادخل الرقم القومي

• اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

ماذا يعني لون بطاقة الخدمات المتكاملة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تمييز أصحاب الإعاقات الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إصدار 3 ألوان مختلفة للبطاقات، ويعني كل لون منها ما يلي:-

تحديد درجات الإعاقة ونسبتها

• اللون الأزرق العادى المعتاد ويعني إن الإعاقات شديدة أوإعاقات بالغة الشدة.

• اللون الأخضر يعني أن الإعاقات متوسطة.

• اللون الأورجوانى يعني أن ألإعاقات بسيطة.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتم منح بطاقة الخدمات المتكاملة لمن يعاني من إحدى الإعاقات أو الإصابات التالية:-