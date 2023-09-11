توفر وزارة التضامن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وذلك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي تم توفيره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمعاقين.

وتعرض الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط من هنا.

الضغط على أيقونة "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الضغط على زر "البحث".

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي فورا، إذا كانت قد صدرت بالفعل، وإذا لم تكن النتيجة قد صدرت بعد، ف سيظهر لك رسالة تفيد بذلك.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي 19710، وسيقوم موظف خدمة العملاء بالرد على استفسارك وتزويدك بنتيجة الكشف الطبي.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين هي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير طبي صادر من المجلس الطبي المتخصص، يثبت إصابته بعاهة من الإعاقات التي تشملها بطاقة الخدمات المتكاملة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

وتشمل الإعاقات التي تشملها بطاقة الخدمات المتكاملة ما يلي:

الإعاقات البصرية: فقدان البصر التام أو ضعف شديد في البصر.

الإعاقات السمعية: فقدان السمع التام أو ضعف شديد في السمع.

الإعاقات الحركية: الشلل الرباعي أو الشلل النصفي أو الشلل الجزئي.

الإعاقات الذهنية: التوحد أو الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة.

الإعاقات المتعددة: الإعاقة التي تؤثر على أكثر من عضو أو جهاز في الجسم.

الأمراض المزمنة: الأمراض التي تهدد الحياة أو تؤدي إلى الإعاقة الدائمة.

اضطرابات التعلم: صعوبات التعلم أو عسر القراءة أو عسر الكتابة.

الإعاقات النفسية: الأمراض النفسية المزمنة.