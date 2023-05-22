رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

يمكن حاليا معرفة نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وذلك من قبيل تسهيل الإجراءات على ذوي الاحتياجات الخاصة لحصولهم على حقوقهم التي منحها لهم القانون للإندماج في المجتمع بشكل كامل عقب تذليل كافة المعوقات لهم.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

فعلت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني الذي يستقبل طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة سواء لإجراء الفحص الطبي المتكامل أو الاستعلام عن نتائجها التي أجريت في أحد المستشفيات الحكومية وذلك في إطار الخدمة الرقمية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها في كافة المجالات وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023 :-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار ايقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد خدمة الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي.

كتابة بيانات المستعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة بدقة.

تحديد المستشفي التي تم إجراء الكشف الطبي بها والموعد.

الضغط على كلمة عرض نتيجة الفحص الطبي.

ظهور نتائج الفحص كاملة بدقة.

شروط الحصول على سيارات طبية معافاة من الضرائب

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول على سيارة تتناسب مع الحالة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من رسوم الضرائب والجمارك وفقا للقانون وهى كما يلي :-

أن يتجاوز السن 18 سنة ليحق له استخراج رخصة قيادة وفقا للقانون.

أن يكون مصري الجنسية.

ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

أن يتم تسجيل السيارة باسم المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن تكون السيارة مجهزة طبيا وفقا للحالة المرضية وذلك من خلال القومسيون الطبي.

أن يمنع المتقدم من التصرف في السيارة لمدة 5 سنة من تاريخ إعفاءها من الجمارك.

خضوع المتقدم للكشف الطبي في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

أن يذكر التقرير الطبي نوع الاعاقة ونسبتها ويحدد نسبة احتياج المعاق للسيارة ونوع التجهيزات التي تتناسب مع الحالة المرضية.

تقديم بحث اجتماعي يوضح الحالة المادية للشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة طبية.

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